Analisis de Pro Evolution Soccer

Amontonar jugadores en la zona defensiva tampoco ayuda: se retraerán cual cobardes como si les estuviera encarando Messi y, en caso de que elijas presionar al delantero, se pasarán de frenada y serán incapaces de recuperar la posición.

Ojo, no me quejo, yo me doy el balón a mí mismo y me pongo a hacer diabluras, pero no deja de ser como jugar de mentira. Esos centrales abriéndose a la bandas persiguiendo delanteros y dejando que el que va con el balón entre solito en el área quitan emoción y mérito. Donde más se nota es en el siempre diabólico juego online, disfrutando de animadas partidas con críos de mierda que ponen cinco delanteros, lag de ese que dan ganas de descorchar champán al ver que lo han vuelto a lograr un año más y alocadas carreras pim-pam-pum de portería a portería. Todos somos Messi.

El PES siempre ha sido el epítome de la diversión vacía, de ahí su incontestable éxito (como Football Manager ) . Yo siempre dije que era mi juego favorito por este asunto tan simple: te pones a jugar, una, dos, tres horas y cuando has acabado no sabes ni lo que has hecho. Nada, mente en blanco por completo. Es algo así como el porno, que mientras estás en ello no puedes apartar la vista pero, en cuanto apagas el reproductor, te preguntas qué demonios hacías viéndolo. Pero habéis ido un paso mas allá, porque realmente este año es peor que nunca. La frustración de hacerme ver que puedo ser tan bueno como Messi es irritante. Tened en cuenta que vuestros gráficos son una puta mierda, vuestro sonido, menús, presentación general y, como añadido espectacular de este año, las antiguas y sacrosantas animaciones se prestan a que pensemos que nos tomáis el pelo. Como todas las sagas anuales, ¿no?

Sí, pero vosotros más. Vosotros tenéis la obligación de perpetuar un sistema que funciona, que cumple su objetivo con precisión de relojero y, desde que hemos entrado en la nueva generación, vuestros despropósitos no conocen límite. Es hora de que alguien os lo diga: no soy Messi, y vosotros no sois capaces de daros cuenta de una verdad tan simple. De la misma forma que no os dais cuenta de que el crédito infinito que tenía la saga ha encogido a mínimos históricos y que, realmente, mirándoos a los ojos, todo fan quiere deciros esto: nunca más, habéis cruzado la raya.